Об этом заявила сегодня, 19 ноября, в Палате представителей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.





Представляя депутатам бюджет Фонда социальной защиты на будущий год, министр напомнила, что в 2018 году был принят указ, предусматривающий добровольный порядок уплаты самозанятыми страховых взносов в Фонд социальной защиты населения:





"Старость никто не отменил, она обязательно у всех нас наступит. Молодое поколение должно думать, какой уровень жизни у каждого из нас будет при выходе на пенсию. Но, увы, добровольные взносы в 2019 году внесли только 230 человек.





Мы будем продолжать разъяснительную работу. Это очень маленькая цифра, которая говорит о том, что пока молодежь не проявляет интереса к добровольному пенсионному страхованию", - сказала Костевич.









Напомним, самозанятым разрешили заниматься бизнесом без регистрации ИП. Взносы в ФСЗН на пенсию домашние маникюрщики, кондитеры, репетиторы и иже с ними должны делать сами за себя, если захотят этого.





Судя по итогам, желающих оказалось немного, что и неуживительно, учитывая размер белорусской пенсии тот факт, что после так называемой пенсионной реформы рассчитывать на нее уже могут далеко не все.