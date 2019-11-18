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Государству никто не верит: только 230 "самозанятых" отчисляют деньги на пенсию

19.11.2019 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Добровольно отчисляют деньги на пенсию всего 230 самозанятых человек в Беларуси.

Об этом заявила сегодня, 19 ноября, в Палате представителей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Представляя депутатам бюджет Фонда социальной защиты на будущий год, министр напомнила, что в 2018 году был принят указ, предусматривающий добровольный порядок уплаты самозанятыми страховых взносов в Фонд социальной защиты населения:

"Старость никто не отменил, она обязательно у всех нас наступит. Молодое поколение должно думать, какой уровень жизни у каждого из нас будет при выходе на пенсию. Но, увы, добровольные взносы в 2019 году внесли только 230 человек. 

Мы будем продолжать разъяснительную работу. Это очень маленькая цифра, которая говорит о том, что пока молодежь не проявляет интереса к добровольному пенсионному страхованию", - сказала Костевич.


Напомним, самозанятым разрешили заниматься бизнесом без регистрации ИП. Взносы в ФСЗН на пенсию домашние маникюрщики, кондитеры, репетиторы и иже с ними должны делать сами за себя, если захотят этого. 

Судя по итогам, желающих оказалось немного, что и неуживительно, учитывая размер белорусской пенсии тот факт, что после так называемой пенсионной реформы рассчитывать на нее уже могут далеко не все.
 
 
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Добровольно отчисляют деньги на пенсию всего 230 самозанятых человек в Беларуси.
 
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