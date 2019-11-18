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В Швеции закрыли дело против Джулиана Ассанжа

19.11.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции прокурор Ева-Мари Перссон. Она отметила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на обстоятельства произошедшего.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 

11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. 

Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
 
 
Ссылка на источник 21
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Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств
 
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