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В Швеции закрыли дело против Джулиана Ассанжа
Источник материала: Партизан
Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств
Об этом сообщила в ходе пресс-конференции прокурор Ева-Мари Перссон. Она отметила, что не намерена опрашивать самого Ассанжа: по ее мнению, его показания не помогут пролить свет на обстоятельства произошедшего.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.
11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
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Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено из-за недостаточности доказательств
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