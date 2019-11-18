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МИД об отчете ОБСЕ: тотальное шельмование

19.11.2019 16:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избирательное законодательство в Беларуси если и будет совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам общества и эволюционным путем, заявили в белорусском МИД, комментируя оценку выборов в Беларуси миссией ОБСЕ.



Ведомство сожалеет, что миссии ОБСЕ, «как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов».

«Что в данном случае можно ожидать от руководителей наблюдательных миссий, которые еще до приезда в страну негативно высказываются о Беларуси и публикуют оскорбительные статьи о стране? Это, кстати, – серьезный вопрос к структурам ОБСЕ, осуществляющим подбор соответствующих персоналий.

Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование, а наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем. Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам», - говорится в заявлении МИД.


Напомним, в ОБСЕ усомнились в достоверности подсчета голосов во время проведения парламентских выборов в Беларуси и снова заявили о том, что выборы не были свободными и демократичными. 
 
 
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Избирательное законодательство в Беларуси если и будет совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам общества и эволюционным путем, заявили в...
 
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