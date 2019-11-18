|
МИД об отчете ОБСЕ: тотальное шельмование
Источник материала: Партизан
Избирательное законодательство в Беларуси если и будет совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам общества и эволюционным путем,
Ведомство сожалеет, что миссии ОБСЕ, «как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов».
«Что в данном случае можно ожидать от руководителей наблюдательных миссий, которые еще до приезда в страну негативно высказываются о Беларуси и публикуют оскорбительные статьи о стране? Это, кстати, – серьезный вопрос к структурам ОБСЕ, осуществляющим подбор соответствующих персоналий.
Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование, а наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем. Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам», - говорится в заявлении МИД.
Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избирательное законодательство в Беларуси если и будет совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам общества и эволюционным путем, заявили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)