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А1 повысит с 1 декабря стоимость тарифных планов
Источник материала: Myfin
На большинстве действующих тарифных планов для физических лиц, появившихся в портфолио А1 в 2019 году, будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату. Так, будет увеличен объем интернет-трафика, количество SMS и/или добавлены опции безлимитного использования дополнительных услуг.
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Компания A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания по некоторым тарифным планам для физических и юридических лиц
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