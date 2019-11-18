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Всемирная Неделя предпринимательства стартовала в Минске
Источник материала: Myfin
Сегодня в Минске стартовало самое масштабное в Беларуси мероприятие для представителей всех видов бизнеса - Всемирная Неделя предпринимательства.
Неделя - это независимая платформа для взаимодействия предпринимателей, стартапов, представителей МСП, банков и корпораций, а также международных организаций и государства. Серия мероприятий в Минске и регионах Беларуси ставит целью рассказать об инновациях в белорусском и международном бизнесе, как на уровне стартапов, так и на уровне больших корпораций.
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Сегодня в Минске стартовало самое масштабное в Беларуси мероприятие для представителей всех видов бизнеса - Всемирная Неделя предпринимательства.
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