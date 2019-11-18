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Сборная Беларуси по футболу проведет последний матч в году против Черногории. Онлайн

19.11.2019 18:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня свой последний матч в текущем году. В товарищеской встрече подопечные Михаила Мархеля сыграют против сборной Черногории. Матч начнется в 20.00 и пройдет на стадионе «Под Горицом». SPORT.TUT.BY проведет онлайн поединка.


Белорусы проводят тренировку на стадионе «Под Горицом». Фото: АБФФ

Напомним, 16 ноября «белокрылые» завершили отборочный турнир к чемпионату Европы разгромным поражением от Германии — 0:4. В итоге наша команда в своей группе заняла четвертое место, одержав одну победу и раз сыграв вничью.

Черногория же трижды сыграла вничью и стала последней в группе А. Отметим, что команда дважды была крупно бита англичанами: 1:5 дома и 7:0 в Англии.

Между собой наша сборная и черногорцы играли три раза, и все матчи были товарищеские. Белорусы ни разу не побеждали.

В 2011 году мы проиграли с минимальным счетом 0:1. В 2013 году команды сыграли вничью — 1:1. Также вничью закончился матч и в 2016 году, вот только та игра обошлась без забитых голов.

К четвертому товарищескому матчу готовятся 23 игрока:

вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Сергей Черник, Антон Чичкан (оба — БАТЭ, Борисов);

защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Олег Веретило, Александр Павловец (оба — «Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик, Александр Сачивко (оба — «Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»), Дмитрий Бессмертный (БАТЭ, Борисов);

полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ», Жодино);

нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия).

Отметим, что участие Юрия Ковалева и Александра Гутора в предстоящем спарринге под вопросом из-за повреждения, полученного в матче против Германии. Как сообщается на сайте АБФФ, в составе нашей команды сегодня может дебютировать Антон Чичкан.

На пресс-конференции перед матчем главный тренер сборной Михаил Мархель заявил, что для дружины это последняя возможность проверить ближайший резерв и кандидатов.

— Одновременно мы ставим задачу наиграть какие-то игровые связи и проверить ту игру, которую мы хотим видеть в матчах Лиги наций, — добавил тренер.

Напомним, что 26 марта 2020 года в Тбилиси белорусам предстоит сыграть в плей-офф Лиги наций против сборной Грузии. Если наша команда победит, то 31 марта сыграет в финале с победителем пары Косово — Северная Македония. Это будет матч за попадание на Евро-2020.

Хозяина финала 22 ноября определит жеребьевка в Ньоне.

Опрос

Смогут ли белорусы сегодня одержать первую победу над черногорцами?

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Подгорице подопечные Михаила Мархаля попробуют впервые обыграть черногорцев.
 
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