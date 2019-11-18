Явка избирателей на выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по стране составила 77,22%
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Явка избирателей на выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания составила 77,22%. Смотрите, какая область в лидерах
19.11.2019 17:39 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Явка избирателей на выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по стране составила 77,22%
(Visited 4 times, 4 visits today)
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Явка избирателей на выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания составила 77,22%. Смотрите, какая область в лидерах
Явка избирателей на выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по стране составила 77,22%
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