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Первые строительные нормы утвердили в Беларуси

19.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первые строительные нормы утвердили в Беларуси

Первые семь строительных норм утверждены в Беларуси постановлением Министерства строительства и архитектуры от 31 октября 2019 года №59, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Нормы касаются безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям — мостам и трубам. Ожидается, что они будут введены в действие с 1 февраля 2020 года.

«В настоящее время документы направлены на правовую экспертизу в Национальный центр правовой информации, после чего будут размещены в свободном доступе в режиме онлайн на официальных сайтах и в составе специализированных баз данных. До конца текущего года планируется утвердить еще 26 документов, из них 13 уже согласованы», — проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что введение подобных нормативных правовых актов изменяет подходы к нормированию. Новая система является более прогрессивной и гибкой, значительно упрощает проектирование. Строительные нормы исключают конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные предписания, действующие ранее. Документами установлены только обязательные параметры безопасности. Такой принцип дает возможность снять технические барьеры при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений.

Как сообщалось, новые виды технических нормативных правовых актов — строительные нормы и правила — введены указом от 5 июня 2019 года №217. Строительные нормы Беларуси (СНБ) — это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. А строительные правила Беларуси (СПБ) — способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.

Технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие СНБ и СПБ. Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие СНБ и СПБ, предусмотрен переходный период.

https://www.belta.by

 
 
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Первые семь строительных норм утверждены в Беларуси постановлением Министерства строительства и архитектуры от 31 октября 2019 года №59, сообщили БЕЛТА в...
 
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