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Первые строительные нормы утвердили в Беларуси
19.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первые семь строительных норм утверждены в Беларуси постановлением Министерства строительства и архитектуры от 31 октября 2019 года №59, сообщили
Нормы касаются безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям — мостам и трубам. Ожидается, что они будут введены в действие с 1 февраля 2020 года.
«В настоящее время документы направлены на правовую экспертизу в Национальный центр правовой информации, после чего будут размещены в свободном доступе в режиме онлайн на официальных сайтах и в составе специализированных баз данных. До конца текущего года планируется утвердить еще 26 документов, из них 13 уже согласованы», — проинформировали в пресс-службе.
Как сообщалось, новые виды технических нормативных правовых актов — строительные нормы и правила — введены указом от 5 июня 2019 года №217. Строительные нормы Беларуси (СНБ) — это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. А строительные правила Беларуси (СПБ) — способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.
Технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие СНБ и СПБ. Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие СНБ и СПБ, предусмотрен переходный период.
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Первые семь строительных норм утверждены в Беларуси постановлением Министерства строительства и архитектуры от 31 октября 2019 года №59, сообщили БЕЛТА в...
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