﻿ В Беларуси 38,2% введенного в январе-октябре жилья построено для нуждающихся. 21.by
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В Беларуси 38,2% введенного в январе-октябре жилья построено для нуждающихся

19.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси 38,2% введенного в январе-октябре жилья построено для нуждающихся

В Беларуси 38,2% общего объема введенного в январе-октябре жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности построили 32,2 тыс. новых квартир, ввели в эксплуатацию 2 млн 882,4 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 100,8 тыс. кв.м. Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 774,1 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 971 тыс. кв.м жилья, или 33,7% общего количества по стране.

https://www.belta.by

 
 
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В Беларуси 38,2% общего объема введенного в январе-октябре жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,...
 
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