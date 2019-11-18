В Беларуси 38,2% введенного в январе-октябре жилья построено для нуждающихся

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси 38,2% общего объема введенного в январе-октябре жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности построили 32,2 тыс. новых квартир, ввели в эксплуатацию 2 млн 882,4 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 100,8 тыс. кв.м. Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 774,1 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 971 тыс. кв.м жилья, или 33,7% общего количества по стране.

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