|
В Беларуси 38,2% введенного в январе-октябре жилья построено для нуждающихся
19.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси 38,2% общего объема введенного в январе-октябре жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 971 тыс. кв.м жилья, или 33,7% общего количества по стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 38,2% общего объема введенного в январе-октябре жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)