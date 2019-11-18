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В Международный день отказа от курения Вороновская детская библиотека провела необычное занятие — урок здоровья «Горькая мода на отраву»

19.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Международный день отказа от курения Вороновская детская библиотека провела необычное занятие — урок здоровья «Горькая мода на отраву»

В гостях у библиотекарей побывали учащиеся 9 «Б» класса вместе с классным руководителем Н.А. Мукланович. Перед школьниками выступили заведующая библиотекой Е.Н. Велигор, библиотекари А.В. Литвинович и И.П. Русак, а также специально приглашенный гость из Вороновского райЦГЭ Н.Э. Волынец. Они рассказали ребятам о вреде табакокурения, вызванных этой вредной привычкой заболеваниях. Девочки и мальчики просмотрели тематический видеоролик, после чего ознакомились с выставкой по данной теме.


В Международный день отказа от курения Вороновская детская библиотека провела необычное занятие — урок здоровья «Горькая мода на отраву»
В Международный день отказа от курения Вороновская детская библиотека провела необычное занятие — урок здоровья «Горькая мода на отраву»
В Международный день отказа от курения Вороновская детская библиотека провела необычное занятие — урок здоровья «Горькая мода на отраву»

 
 
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В гостях у библиотекарей побывали учащиеся 9 «Б» класса вместе с классным руководителем Н.А. Мукланович. Перед школьниками выступили заведующая библиотекой Е.Н....
 
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