В Международный день отказа от курения Вороновская детская библиотека провела необычное занятие — урок здоровья «Горькая мода на отраву»

Источник материала: Вороновская газета





В гостях у библиотекарей побывали учащиеся 9 «Б» класса вместе с классным руководителем Н.А. Мукланович. Перед школьниками выступили заведующая библиотекой Е.Н. Велигор, библиотекари А.В. Литвинович и И.П. Русак, а также специально приглашенный гость из Вороновского райЦГЭ Н.Э. Волынец. Они рассказали ребятам о вреде табакокурения, вызванных этой вредной привычкой заболеваниях. Девочки и мальчики просмотрели тематический видеоролик, после чего ознакомились с выставкой по данной теме.













