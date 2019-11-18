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Зарплата от 1300 рублей и поездки в Италию. Каких работников набирают в Минске известные торговые бренды

19.11.2019 18:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корпоративный iPad, зарплата от 1300 рублей и поездки в Италию обещают территориальному управляющему требуется в магазины трех брендов — Calzedonia, Intimissimi и Tezenis. Скидку в 25% на все бренды сети Inditex обещают продавцу-кассиру в магазине ZARA. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии предлагают известные торговые компании.


Фото: Reuters

В магазин Bershka в торговый центр Dana Mall в Минске ищут заместителя директора. Из обязанностей — организация и управление отделом в магазине, подбор, обучение сотрудников, оценка эффективности работы команды, заказ ассортимента 2 раза в неделю, поддержка общения с продукт-менеджерами Испании совместно с коммерческими директорами, анализ продаж и предоставление обратной связи о продукции. Требуется опыт работы на аналогичной позиции от года, а также высшее образование.

Будущему работнику обещают полный социальный пакет, корпоративные тренинги, скидку на продукцию компании Inditex.

В магазин Massimo Dutti нужен продавец-кассир в торговый центр Dana Mall. Работнику нужно будет в том числе консультировать клиентов, заниматься приемом, выкладкой товара, поддерживать порядок в торговом зале, также предусмотрена работа на кассе.

Продавец-кассир требуется в магазин ZARA. Будущий работник должен будет в том числе консультировать клиентов, участвовать в дизайнерском оформлении торгового зала, контролировать наличие товара, работать на кассе. Сотруднику обещают скидку в 25% на все бренды сети Inditex и бесплатную форму. Зарплата будет состоять из оклада и бонусов от продаж магазина.

В сеть Inditex также ищут бухгалтера. Одно из требований — знание английского языка.

Продавцы-консультанты нужны в магазины Calzedonia в ТРЦ Green City и ТЦ Galileo. Работник будет в том числе консультировать клиентов по коллекциям бренда, заниматься приемом и выкладкой товаров, оформлением витрин. Из требований — опыт работы на аналогичной должности в рознице, грамотная речь, стрессоустойчивость, способность к обучению, коммуникабельность. Зарплату обещают от 500 рублей после уплаты налогов. Из бонусов — премии, сезонные тренинги от компании, бесплатная форменная одежда из новых коллекций.

Территориальный управляющий требуется в Intimissimi, специалист будет контролировать работу 4−5 магазинов, «анализируя их коммерческую успешность и мотивируя персонал». «Вакансия территориального управляющего идеально подойдет тем, у кого есть опыт работы директором магазина или региональным менеджером. Также рассматриваются заинтересованные в fashion-индустрии выпускники университетов или специалисты, желающие сменить профессиональную сферу», — говорится в тексте вакансии.

Специалисту нужно заниматься среди прочего мониторингом и анализом показателей коммерческой успешности магазинов, подбором и обучением сотрудников. Из требований — знание английского языка, готовность к командировкам. Работнику обещают бонусы по результатам работы магазинов, высокие командировочные выплаты, корпоративный телефон, iPad, поездки в Италию, скидку на продукцию Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, комплекты одежды из коллекций брендов компании. Зарплата — от 1300 рублей.

Администраторы магазинов INTIMISSIMI нужны в несколько торговых центров — Green City, Galileo и «Экспобел». Зарплата — от 700 рублей на руки.

Продавцы-консультанты нужны в магазин TEZENIS (ТЦ GREEN CITY). Работнику нужно будет в том числе консультировать покупателей, заниматься мерчандайзингом. Зарплата — от 500 рублей после уплаты налогов.

В магазин H&M искали визуального мерчандайзера. Вакансия была размещена 19 ноября, но в этот же день ее закрыли.

 
Теги: Минск
 
 
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