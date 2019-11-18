Минск примет международную олимпиаду по физике

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Международная олимпиада по физике пройдет в Минске в 2021 году. Об этом сообщила консультант главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Беларуси Анжела КУДОЯРОВА. В Беларуси изменились правила проведения школьных предметных олимпиад

«Проведение данной олимпиады будет способствовать повышению имиджа нашей страны и популяризации отечественной системы образования», – уверена специалист.

В целом, по словам Анжелы Кудояровой, основная цель предметных школьных олимпиад – повышение интереса учащихся к изучаемым предметам, развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности.