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Минск примет международную олимпиаду по физике

19.11.2019 18:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минск примет международную олимпиаду по физике
shutterstock.com

Международная олимпиада по физике пройдет в Минске в 2021 году. Об этом сообщила консультант главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Беларуси Анжела КУДОЯРОВА.

Минск примет международную олимпиаду по физике В Беларуси изменились правила проведения школьных предметных олимпиад

«Проведение данной олимпиады будет способствовать повышению имиджа нашей страны и популяризации отечественной системы образования», – уверена специалист.

В целом, по словам Анжелы Кудояровой, основная цель предметных школьных олимпиад – повышение интереса учащихся к изучаемым предметам, развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная предметная олимпиада по физике пройдет в белорусской столице в 2021 году.
 
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