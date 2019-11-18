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Неизвестный с ножом проник в квартиру на улице Каменногорской. Мужчину ищут
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следователи ищут неизвестного мужчину, подозреваемого в
Предположительно, при себе у него был нож. В тот момент внутри находились дети. Возбуждено уголовное дело.
Если человек на видео вам знаком, позвоните в милицию.
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Новости Беларуси. Следователи ищут неизвестного мужчину, подозреваемого в разбое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На улице Каменногорской он...
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