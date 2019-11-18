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Новости экономики за 19.11.2019

19.11.2019 18:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие новые критерии определят для малого и среднего бизнеса? Как изменился статус самого продаваемого в мире самолета? Какими событиями отмечена Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ

2019 год стал рекордным в сфере финансирования белорусского бизнеса банками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифры озвучили 19 ноября на Международном форуме предпринимательства в Минске. Он собрал представителей всех видов бизнеса – от корпораций до стартапов. Именно в этой сфере сегодня сосредоточен огромный и еще не полностью задействованный потенциал для экономического роста.

Новости экономики за 19.11.2019

Участвуют во встрече и представители власти. Все это – пример успешного государственно-частного диалога.

Дженифер Мур на Международном форуме предпринимательства: «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория»

К слову, по прогнозам Минэкономики в Беларуси за ближайшие 10 лет планируется нарастить долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 50 % – за счет уменьшения рисков и увеличения господдержки.

Новости экономики за 19.11.2019

Также Минэкономики и Белстат в 2020 году пересмотрят критерии отнесения к малому и среднему бизнесу, потому что учитывать только численность работников компаний уже не информативно. Сотрудники даже в небольшой численности могут приносить большую экспортную выручку.

БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКИЙ ПРОЕКТ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Какими будут города, должны решать сами жители. В это их надо вовлекать еще на стадии планирования улиц, парков и жилых зон. Такова одна из инициатив совместного белорусско-шведского проекта об управлении земельными ресурсами.

Какой будет инфраструктура? Будущее городского пространства обсудили на белорусско-шведской конференции

Он реализуется сразу по нескольким направлениям. Среди них и земельные налоги, и оценка недвижимого имущества. Если предлагаемые изменения будут приняты, то рынок недвижимости станет прозрачнее, доступ к информации – проще, а налоги – справедливее.

Новости экономики за 19.11.2019

Новости экономики за 19.11.2019

Еще одна цель проекта – изучение и внедрение в городах Беларуси современных концепций развития. Это так называемые Smart City и Green City. Это модели, которые городскую среду поднимают на новый уровень.

BOEING 737 УТРАТИЛ СТАТУС САМОГО ПРОДАВАЕМОГО В МИРЕ САМОЛЕТА

Boeing 737 впервые за 55 лет утратил статус самого продаваемого в мире самолета. Его обошел Airbus A320. Boeing на конец октября получил заказ на 15 тысяч 136 самолетов, а Airbus – на 15 тысяч 193 лайнера.

Новости экономики за 19.11.2019

Тем временем национальный авиаперевозчик запустил тарифы без багажа. Разница в стоимости может достигать 65 евро в зависимости от направления. Так, например, из Минска в Прагу слетать туда-обратно без багажа будет стоить от 166 евро, раньше с багажом – от 204 евро.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Какие новые критерии определят для малого и среднего бизнеса? Как изменился статус самого продаваемого в мире самолета? Какими событиями...
 
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