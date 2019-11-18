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Для безопасности детей. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к школе

19.11.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безопасный путь к школе. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к учебному заведению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Детям приходилось добираться на занятия по обочине. Благодаря неравнодушным родителям и вниманию властей наконец появилась пешеходная зона.

Для безопасности детей. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к школе

Для безопасности детей. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к школе

Наталья Кригина, жительница поселка Боровляны:
Минимум два раза в день дети ходили – в школу и со школы. Каждый раз, когда они шли в школу, я беспокоилась, как дойдут, как придут.

Для безопасности детей. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к школе

Оксана Герман, жительница поселка Боровляны:
Мы обратились к председателю и попросили, чтобы сделали тротуарную дорожку. Конечно, нам пошли навстречу, и специально для детей, для удобства, для безопасного движения сделали тротуарную дорожку.

И это лишь одно из нескольких изменений, которые произошли на территории Боровлянского сельсовета. Осенью новую дорожку организовали и в агрогородке Лесной. Некоторые активные граждане решили взять дело в свои руки. При поддержке местных властей они заасфальтировали пять улиц в поселке Новая Лесковка, четыре – в Дроздово, еще две – в деревне Чертяж.

Для безопасности детей. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к школе

Жанна Воробей, председатель Боровлянского сельского исполнительного комитета:
Серьезное внимание мы уделяем озеленению территории населенных пунктов. Только в осенний период 2019 года вблизи учреждений образования, здравоохранения, вдоль автомобильных дорог, которые примыкают к многоквартирным домам, дворовым территориям, было высажено более 2 тысяч лиственных деревьев, более 1 тысячи хвойных деревьев, более 250 кустарников различных пород.

Сейчас на контроле благоустройство дворовых территорий. Там нужно провести реконструкцию пешеходных дорожек, увеличить количество парковочных мест и установить новые детские площадки.

Для безопасности детей. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к школе

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Новости Беларуси. Безопасный путь к школе. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к учебному заведению, сообщили в программе...
 
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