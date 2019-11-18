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Для безопасности детей. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к школе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасный путь к школе. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к учебному заведению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Детям приходилось добираться на занятия по обочине. Благодаря неравнодушным родителям и вниманию властей наконец появилась пешеходная зона.
Наталья Кригина, жительница поселка Боровляны:
Оксана Герман, жительница поселка Боровляны:
И это лишь одно из нескольких изменений, которые произошли на территории Боровлянского сельсовета. Осенью новую дорожку организовали и в агрогородке Лесной. Некоторые активные граждане решили взять дело в свои руки. При поддержке местных властей они заасфальтировали пять улиц в поселке Новая Лесковка, четыре – в Дроздово, еще две – в деревне Чертяж.
Жанна Воробей, председатель Боровлянского сельского исполнительного комитета:
Сейчас на контроле благоустройство дворовых территорий. Там нужно провести реконструкцию пешеходных дорожек, увеличить количество парковочных мест и установить новые детские площадки.
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Для безопасности детей. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к школе
Новости Беларуси. Безопасный путь к школе. В Боровлянах реконструировали проезжую часть без тротуара, которая вела к учебному заведению, сообщили в программе...
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