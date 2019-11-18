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Белоруса, ограбившего ювелирный в Вене, задержали в Польше

19.11.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Польше задержали белоруса, который был причастен к ограблению ювелирного магазина в Вене.  

По информации МВД, мужчина был задержан в ночь на 18 ноября при содействии ГУБОПиК.  

23 сентября утром двое мужчина совершили вооруженное нападение на ювелирный магазин в Вене.  

Нападавшие нанесли его владельцам, отцу и дочери, телесные повреждения (читать далее).  

Мужчины действовали дерзко – сделали несколько предупредительных выстрелов, разбили витрины, похитили изделия и скрылись на авто, которое было подготовлено заранее.  

Сейчас полиция Австрии разыскивает белоруса Эдуарда Ждановича в связи с причастностью к совершению преступления. Он изображен на фото.  

Белоруса, ограбившего ювелирный в Вене, задержали в Польше
Фото: МВД 

Правоохранители Австрии, Беларуси и Польши провели ряд мероприятий, по результатам которых оказалось, что еще один белорус причастен к совершению преступления. Жителя Гродненской области задержали в Польше. Мужчина арестован, он ожидает экстрадиции в Австрию для проведения следственных действий.  

Продолжается работа по сбору доказательств причастности указанных граждан к разбойному нападению.  

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Новости Беларуси. В Польше задержали белоруса, который был причастен к ограблению ювелирного магазина в Вене.   По информации МВД, мужчина был задержан в ночь на 18...
 
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