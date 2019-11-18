Помните, беларусам угрожали стать невыездными, если они не придут на призыв в армию? Вот фотофакт

Источник материала: KYKY

Нашумевший закон «об отсрочках» , принятый летом 2019-го, действует. Если помните, одно из его главных положений – «уклонистам» могут запретить выезжать за пределы Беларуси, причем сделать это гораздо проще, чем раньше: без заведения уголовного дела. То, как это работает, показал минчанин Евгений Анкудинов – в одной фотографии.

«1861 [год] – отмена крепостного права.

1948 – Всеобщая декларация прав человека

1984 – роман-антиутопия Джорджа Оруэлла, изданный в 1949 году.

2019 – Минск. Центральный РВК. БССР.

Эволюция.

Сначала вот это, потом, согласно новому закону «об отсрочках», ни одной официальной повестки, так как повестки сейчас могут разносить работники ЖЭСа. А затем месяц драйва и рок-н-ролла, и да: презумпция невиновности – это к братьям Вайнерам.

Призывник, помни: ты для власти лицо вне закона», – подписал пост Анкудинов.

А что значит «повестки могут разносить работники ЖЭСа»?

Мы рассказывали : чиновники приняли постановление, которое изменило правила призыва на срочную военную службу. Легким движением руки Совет министров разрешил выдавать повестки коммунальщикам (то есть даже дворникам и сантехникам), а также местным исполнительным и распорядительным органам, в которых ведется персонально-первичный учет призывников, и учреждениям образования.