ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помните, беларусам угрожали стать невыездными, если они не придут на призыв в армию? Вот фотофакт

19.11.2019 18:49 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Нашумевший закон «об отсрочках», принятый летом 2019-го, действует. Если помните, одно из его главных положений – «уклонистам» могут запретить выезжать за пределы Беларуси, причем сделать это гораздо проще, чем раньше: без заведения уголовного дела. То, как это работает, показал минчанин Евгений Анкудинов – в одной фотографии. 

«1861 [год] – отмена крепостного права.
1948 – Всеобщая декларация прав человека
1984 – роман-антиутопия Джорджа Оруэлла, изданный в 1949 году.
2019 – Минск. Центральный РВК. БССР.

Эволюция.

Сначала вот это, потом, согласно новому закону «об отсрочках», ни одной официальной повестки, так как повестки сейчас могут разносить работники ЖЭСа. А затем месяц драйва и рок-н-ролла, и да: презумпция невиновности – это к братьям Вайнерам.
Призывник, помни: ты для власти лицо вне закона», – подписал пост Анкудинов.

А что значит «повестки могут разносить работники ЖЭСа»?

Мы рассказывали: чиновники приняли постановление, которое изменило правила призыва на срочную военную службу. Легким движением руки Совет министров разрешил выдавать повестки коммунальщикам (то есть даже дворникам и сантехникам), а также местным исполнительным и распорядительным органам, в которых ведется персонально-первичный учет призывников, и учреждениям образования.

Читайте по теме: «Люди будут ещё чаще давать взятки, резать вены и эмигрировать». Почему «закон об отсрочках» убивает страну

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашумевший закон «об отсрочках», принятый летом 2019-го, действует. Если помните, одно из его главных положений – «уклонистам» могут запретить выезжать за пределы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобринском районе мужчина украл 30 мобильных телефонов и выручку из салона сотовой связи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика