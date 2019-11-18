Белоруска Елизавета Мисникова выступит на детском «Евровидении» седьмой

В Польше на финишную прямую выходит подготовка к финалу международного детского песенного конкурса «Евровидение-2019». Уже состоялась жеребьевка выступлений. По ее итогам стало известно, что представительница Беларуси Елизавета Мисникова выступит под седьмым номером с песней «Пепельный».
Откроет конкурс в этом году представитель Австралии, а завершать шоу будет участник из Сербии. Всего в «Евровидении» примут участие 19 стран и территорий.
Финальное шоу состоится 24 ноября. Начало – в 18.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию конкурса традиционно проведут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Также эфир будет доступен на сайте Белтелерадиокомпании.
Отметим, что с 22 ноября в соответствии с правилами международного конкурса белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за нее на сайте песенного форума
Напомним, в прошлом году детское «Евровидение» проходило в Минске. Победу одержала Роксана Венгель из Польши. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский занял 11-е место.