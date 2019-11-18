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Белоруска Елизавета Мисникова выступит на детском «Евровидении» седьмой

19.11.2019 19:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Елизавета Мисникова выступит на детском «Евровидении» седьмой
БЕЛТА

В Польше на финишную прямую выходит подготовка к финалу международного детского песенного конкурса «Евровидение-2019». Уже состоялась жеребьевка выступлений. По ее итогам стало известно, что представительница Беларуси Елизавета Мисникова выступит под седьмым номером с песней «Пепельный».

Белоруска Елизавета Мисникова выступит на детском «Евровидении» седьмой Какие места занимала Беларусь на «Евровидении»?

Откроет конкурс в этом году представитель Австралии, а завершать шоу будет участник из Сербии. Всего в «Евровидении» примут участие 19 стран и территорий.

Финальное шоу состоится 24 ноября. Начало – в 18.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию конкурса традиционно проведут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Также эфир будет доступен на сайте Белтелерадиокомпании.

Отметим, что с 22 ноября в соответствии с правилами международного конкурса белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за нее на сайте песенного форума junioreurovision.tv. Начиная с этого дня можно будет просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов и выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Напомним, в прошлом году детское «Евровидение» проходило в Минске. Победу одержала Роксана Венгель из Польши. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский занял 11-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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Финал международного детского песенного конкурса «Евровидение-2019» пройдет в польском Гливице 24 ноября.
 
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