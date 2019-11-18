Первый в Беларуси памятник картошке появился на Брестчине

«Картофель на этих полях начал возделываться как культура местным землевладельцем Игнатием Шемиотом с 1830-х годов. Черняков (первый местный хозяйственный центр) известен с 1632 года, основан был на этом месте как фольварк Львом Сапегой», — памятную табличка с такой надписью установили на валуне в поле УП «Борковское» в Березовском районе между деревнями Пешки и Черняково, пишет

Местные жители сразу же дали название валуну под большой старой липой — «памятник бульбе».

К слову, это первый памятный знак картошке в Беларуси, хотя многие иностранцы и ассоциируют нашу страну с этим овощем. Зато есть целых два памятника огурцу.

Идею воздвигнуть мешок картошки на памятник высказал совсем недавно и Александр Лукашенко в интервью казахстанскому агентству «Хабар»:





«Картофель — это же наш спаситель. Что такое картофель? Картофель в войну и прочее где-то вырастил, и ты вместо хлеба, вместо молока… На картошке на одной люди выживали. Когда мне говорят, какой бы памятник вы за войну поставили в Беларуси… Я бы мешок картошки на памятник воздвиг и корову. Потому что корову уводили куда-то в лес, леса были дремучие у нас, прятали там и за счет этого дети выживали там, люди… Плюс вот молоко это там где-то в лесу от коровы и картошку. За счет этого люди выживали», – сказал в октябре этого года белорусский президент.





Зато скульптуры, посвященные картофелю, есть в Польше, Канаде, Японии, Швеции, Австралии, Боливии и нескольких городах России. А в Украине есть даже памятник дранику.







