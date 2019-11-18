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Первый в Беларуси памятник картошке появился на Брестчине

19.11.2019 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Огромный валун с памятной табличной установили в Березовском районе на поле, где почти 200 лет назад впервые начали высаживать картофель.

«Картофель на этих полях начал возделываться как культура местным землевладельцем Игнатием Шемиотом с 1830-х годов. Черняков (первый местный хозяйственный центр) известен с 1632 года, основан был на этом месте как фольварк Львом Сапегой», — памятную табличка с такой надписью установили на валуне в поле УП «Борковское» в Березовском районе между деревнями Пешки и Черняково, пишет sb.by.

Местные жители сразу же дали название валуну под большой старой липой — «памятник бульбе».



Ученый-физик, краевед, автор ряда исторических книг, уроженец деревни Черняково Анатолий Гладыщук, работая над новым изданием о малой родине, выяснил: «Картофель завезли на здешние экспериментальные делянки-площадки, отсюда началось активное распространение сельскохозяйственной культуры по окрестным землям».  

Краеведу помог директор УП «Борковское» Николай Демидович. С помощью хозяйства к липе в поле привезли валун. Потом была изготовлена табличка.

К слову, это первый памятный знак картошке в Беларуси, хотя многие иностранцы и ассоциируют нашу страну с этим овощем. Зато есть целых два памятника огурцу.

Идея увековечить картофель в Беларуси существует давно. Еще 3 декабря 2005 года на проспекте Победителей в Минске ожидалось официальное открытие памятника «бульбе». Но что-то не заладилось, и идея так и осталась неосуществленной. Далее памятник картошке предполагалось выставить на торги.


Идею воздвигнуть мешок картошки на памятник высказал совсем недавно и Александр Лукашенко в интервью казахстанскому агентству «Хабар»:

«Картофель — это же наш спаситель. Что такое картофель? Картофель в войну и прочее где-то вырастил, и ты вместо хлеба, вместо молока… На картошке на одной люди выживали. Когда мне говорят, какой бы памятник вы за войну поставили в Беларуси… Я бы мешок картошки на памятник воздвиг и корову. Потому что корову уводили куда-то в лес, леса были дремучие у нас, прятали там и за счет этого дети выживали там, люди… Плюс вот молоко это там где-то в лесу от коровы и картошку. За счет этого люди выживали», – сказал в октябре этого года белорусский президент.

Зато скульптуры, посвященные картофелю, есть в Польше, Канаде, Японии, Швеции, Австралии, Боливии и нескольких городах России. А в Украине есть даже памятник дранику.
 
Теги: Минск
 
 
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Огромный валун с памятной табличной установили в Березовском районе на поле, где почти 200 лет назад впервые начали высаживать картофель.
 
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