Генсек НАТО: Мы не видим никакой угрозы со стороны Беларуси

Reform.by Александр Отрощенков. «Беларусь – партнер НАТО с 1995 года. Наши отношения с Беларусью основаны на общих интересах. Мы на постоянной основе работаем над вопросами прозрачности. Потому что мы видим, что в ситуации растущей напряженности, например связанной с учениями, еще важнее иметь максимально возможную прозрачность. Мой помощник, заместитель генерального секретаря НАТО, был членом делегации, которая приезжала недавно в Беларусь с целью укрепить наш диалог. Со стороны Беларуси мы не видим никакой угрозы какой-либо стране-члену НАТО», – сказал Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной встрече глав МИД стран НАТО, в ответ на вопрос журналиста Belsat Сергея Пелясы, передает корреспондентАлександр Отрощенков.





Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет в среду, 20 ноября, в штаб-квартире альянса под председательством его генерального секретаря.









Ожидается, что одним из главных вопросов будет повышение бюджетных расходов на оборону. НАТО призывает своих членов тратить на оборону минимум 2% ВВП, и министры иностранных дел впервые обсудят оборонные бюджеты на 2020 год в преддверии юбилейного, 70-го саммита глав государств и правительств, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря. Однако уже известно, что, например, Германия не достигнет этого порога и выделит на оборонный бюджет лишь 1,42% своего ВВП.





На предыдущем саммите президент США Дональд Трамп, который регулярно жалуется на несправедливое распределение финансового бремени, заявил, что его страна может покинуть альянс, если все страны-члены не доведут военные расходы до 2% ВВП.





Кроме того, одной из тем встречи будет расширение усилий НАТО на киберпространство и космос, в частности безопасность спутников, в связи с новыми возникающими угрозами.