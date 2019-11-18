ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач Белого дома рассказал подробности о медобследовании Трампа

19.11.2019 18:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский лидер не жаловался на какие-либо боли. Его медицинское обследование было запланировано.

Президент США Дональд Трамп проходил плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в минувшие выходные. Об этом говорится в заключении главного врача Белого дома Шона Конли, распространенном в понедельник, 18 ноября, сообщает USA Today (перевод — korrespondent.net).

"У президента не было никакой боли в груди, и никаких обследований или лечения в связи с какими бы то ни было экстренными или неотложными проблемами (со здоровьем) не предпринималось", − указал Конли.

По словам врача, это было "стандартное, плановое промежуточное обследование".

Напомним, в субботу, 16 ноября, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что американский лидер "в преддверии очень напряженного 2020 года" решил воспользоваться "свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования".


Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Позже Гришем отметила, что здоровье Трампа в порядке и жалоб на самочувствие у него нет.

В официальном графике президента поездка в госпиталь не значилась. На фоне этого среди пользователей Twitter начал распространяться слух о том, что причиной поездки Трампа в Мэриленд стали боли в груди.
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский лидер не жаловался на какие-либо боли. Его медицинское обследование было запланировано.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестный с ножом проник в квартиру на улице Каменногорской. Мужчину ищут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика