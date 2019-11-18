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Экс-кандидата в депутаты вызвали в отдел милиции
Источник материала: Партизан
Житель райцентра Дубровно Михаил Чемурако, который баллотировался в депутаты Парламента по Сенненскому избирательному округу, также присутствовал на участке во время подсчета голосов.
Как сообщил Чемурако
19 ноября его вызывают на беседу в Дубровенский РОВД.
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Житель райцентра Дубровно Михаил Чемурако, который баллотировался в депутаты Парламента по Сенненскому избирательному округу, также присутствовал на участке во...
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