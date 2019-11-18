Экс-кандидата в депутаты вызвали в отдел милиции

Как сообщил Чемурако, он не вел прямую трансляцию, а только включил диктофон, но председатель комиссии потребовала, чтобы он покинул участок. Михаил Чемурако отказался, и по этому поводу вызвали милицию. Милиционеры приказали ему выйти, он согласился, но против него завели административное дело по статье 23.4 КоАП за неповиновение сотрудникам милиции.