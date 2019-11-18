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Прокурор неожиданно передумал опротестовывать приговор анархисту Полиенко

19.11.2019 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокурор отозвал апелляционный протест на мягкий приговор анархисту Дмитрию Полиенко. Об этом сам политзаключенный рассказал сайту palitviazni.info.

Как сообщало Еврорадио, Дмитрия Полиенко признали виновным в особо злостном хулиганстве и осудили на три года "домашней химии". Один год наказания Полиенко сократили по амнистии, однако назначили принудительное лечение от алкоголизма. Неделю назад сообщалось, что прокурор счел приговор Минского городского суда слишком мягким и опротестовал.

Но сегодня Полиенко получил письмо из суда, в котором сообщалось, что 11 ноября прокурор А.Король отозвал свою апелляцию, поданную 4 ноября.

По словам Полиенко, эта новость стала для него полной неожиданностью. "Не понимаю одного: если прокурор сейчас отозвал протест, то зачем он его вообще подавал?" — недоумевает парень.
 
Теги: Новости
 
 
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Прокурор отозвал апелляционный протест на мягкий приговор анархисту Дмитрию Полиенко. Об этом сам политзаключенный рассказал сайту palitviazni.info.
 
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