Прокурор неожиданно передумал опротестовывать приговор анархисту Полиенко

Как сообщало, Дмитрия Полиенко признали виновным в особо злостном хулиганстве и осудили на три года "домашней химии". Один год наказания Полиенко сократили по амнистии, однако назначили принудительное лечение от алкоголизма. Неделю назад сообщалось, что прокурор счел приговор Минского городского суда слишком мягким и опротестовал.