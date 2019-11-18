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Прокурор неожиданно передумал опротестовывать приговор анархисту Полиенко
Источник материала: Партизан
Прокурор отозвал апелляционный протест на мягкий приговор анархисту Дмитрию Полиенко. Об этом сам политзаключенный рассказал сайту
Как сообщало
Но сегодня Полиенко получил письмо из суда, в котором сообщалось, что 11 ноября прокурор А.Король отозвал свою апелляцию, поданную 4 ноября.
По словам Полиенко, эта новость стала для него полной неожиданностью. "Не понимаю одного: если прокурор сейчас отозвал протест, то зачем он его вообще подавал?" — недоумевает парень.
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Прокурор отозвал апелляционный протест на мягкий приговор анархисту Дмитрию Полиенко. Об этом сам политзаключенный рассказал сайту palitviazni.info.
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