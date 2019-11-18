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Обвиняется в шпионаже? На границе исчез молодофронтовец

19.11.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 ноября на беларуско-украинской границе исчез Александр Латышев, член Молодого Фронта из Жлобина и бывший участник программы Калиновского. По неподтвержденной информации, его задержали спецслужбы и предъявили ему обвинение в шпионаже в пользу Польши.



Об этом сообщил сопредседатель БХД Павел Северинец, пишет "Белорусская правда".

Александр Латышев – тот самый молодофронтовец, которого в 2014 году отправили на принудительную психиатрическую экспертизу “в связи с участием в партии “Молодой Фронт” (никаких отклонений, конечно, не нашли).
 
 
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15 ноября на беларуско-украинской границе исчез Александр Латышев, член Молодого Фронта из Жлобина и бывший участник программы Калиновского. По неподтвержденной...
 
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