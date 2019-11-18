Кандидаты БСДП (Грамада) в Брестской области заявляют о непризнании итогов выборов

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы, кандидаты в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) считаем, что все этапы состоявшейся избирательной кампании нельзя считать открытыми и прозрачными, а в целом выборы свободными и справедливыми по следующим основаниям:





1. Окружные избирательные комиссии были сформированы из представителей провластных политических парий, общественных объединений и представителей самой власти. Доминирование государственных служащих в избирательных комиссиях ограничило их беспристрастность и независимость. Уже на первом этапе это подорвало доверие общества к избирательному процессу.

2. Участковые избирательные комиссии были сформированы по принципу единого места работы. Как правило, председатель участковой избирательной комиссии являлся руководителем трудового коллектива, в котором работают все или абсолютное большинство членов комиссий. Ни один представитель БСДП не был включен в состав таких комиссий.

3. Государственные средства массовой информации (все районные газеты) в нарушение избирательного законодательства создали неравные условия для проведения агитационной кампании. Практически в каждом номере газеты, а также на их вебсайтах размещались информационные, а порой и агитационные материалы, направленные против кандидатов БСДП и организации «За свой город». Данные материалы носили тенденциозный характер и являлись откровенным вымыслом, а в значительной части, откровенной ложью. Отдельные статьи или видеосюжеты порочат деловую репутацию, унижают честь и достоинство кандидатов депутаты.

4. Против отдельных кандидатов БСДП была организована травля, использовался так называемый «черный пиар», устроена серия провокаций, звучали угрозы жизни и здоровью.

5. Пломбы на ящиках досрочного голосования были ненадлежащего качества, что позволяло их легко вскрыть. Во многих случаях помещения, где хранились ящики для досрочного голосования на ночь, не опечатывались.

6. Количество проголосовавших по подсчетам наблюдателей и данным комиссий значительно отличалось. Комиссии не предоставили никакого подтверждения для сопоставления количества проголосовавших избирателей с количеством бюллетеней.

7. Подсчет голосов на избирательных участках не был открытым и гласным, как того требует Избирательный кодекс и ст. 65 Конституции РБ. При такой процедуре ни наблюдатели, ни даже члены комиссий не могут быть уверены в результатах подсчета голосов.





На наш взгляд, данные факты привели к нарушениям основ конституционного права. В соответствии со ст. 38 Конституции «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные органы». Такого права на этих выборах были лишены мы, как кандидаты, а также избиратели по 9 избирательным округам.

Признаем эти выборы недействительными и требуем проведения новых свободных и справедливых выборов.