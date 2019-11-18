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В Брестской области проводят антитабачную акцию

19.11.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Антитабачная информационно-образовательная акция "Брестчина за здоровую жизнь, без табака" проходит 18-21 ноября в Брестской области, сообщила сегодня во время круглого стола заведующая отделением областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Стасевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области проводят антитабачную акцию

Акция приурочена ко Всемирному дню некурения, который в этом году отмечается 21 ноября. В этот день в Бресте специалисты областного ЦГЭиОЗ вместе с учащимися лицеев и колледжей проведут флешмоб на остановках общественного транспорта центральных улиц с экспресс-анкетированием и раздачей информационных материалов. Массовые мероприятия в интерактивной форме пройдут на всех административных территориях области. По инициативе медицинской общественности состоятся круглые столы, пресс-конференции, лекции, прямые телефонные линии с консультированием врачами-онкологами, психологами и психотерапевтами.

Активная профилактическая работа, направленная против табакокурения, приносит свои плоды. Как сообщил начальник отдела надзора и профилактики областного управления МЧС Юрий Богатко, за последние 10 лет количество пожаров по причине курения уменьшилось. Например, в 2009 году в области было зарегистрировано 1379 пожаров, из них 24% - по причине курения. За прошлый год произошло 975 пожаров, в том числе 167 (17%) - из-за курения. Десять лет назад из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибли 109 человек (77% общего числа), в 2018 году - 50 человек (73,5%). За январь-октябрь зафиксированы 172 пожара, которые произошли по причине неосторожного обращения с огнем при курении, при которых погиб 31 человек (65% общего числа).

За курение в запрещенных местах в этом году привлекли к административной ответственности 2119 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. Чаще всего эти правонарушения по-прежнему совершаются на объектах железнодорожного транспорта. В отношении взрослых нарушителей закон предусматривает штраф в размере до 4 базовых величин (1 БВ - Br25,5). Несовершеннолетних предупреждают, в течение года с юным курильщиком проводится индивидуальная профилактическая работа.

"Мы не ставим цель привлечь как можно больше граждан к административной ответственности за курение в запрещенных местах. Наоборот, упор делаем на профилактическую составляющую. Например, в сентябре прошли недели правовых знаний в учреждениях образования. Там актуальна проблема употребления электронных сигарет. В прошлом было много случаев, когда несовершеннолетние из-за стремления попробовать электронные сигареты и невозможности их приобрести шли на преступления, связанные с кражами, а то и совершение грабежей своих сверстников. В этом году отмечены единичные такие факты, если не ошибаюсь, два", - отметил старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Игорь Филиппович.

 
Теги: Брест
 
 
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  Антитабачная информационно-образовательная акция "Брестчина за здоровую жизнь, без табака" проходит 18-21 ноября в Брестской области, сообщила сегодня во время...
 
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