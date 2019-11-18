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Пенсионер из Лунинецкого района обиделся на комиссию и грозил «взорвать выборы»

19.11.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

69-летний мужчина пришёл на избирательный участок отдать свой голос за кандидата, но не предоставил в комиссию паспорт. Ему отказали в выдаче бюллетеня.

Пенсионер из Лунинецкого района обиделся на комиссию и грозил «взорвать выборы»

Фото из архива Медиа-Полесья

Обиженный сельчанин пришёл домой и залил обиду спиртным. Затем позвонил в милицию по номеру 102 и сообщил следующее (дословно): «Тут насильники есть, хотят взорвать выборы». При этом представился анонимом.

Как рассказал Медиа-Полесью зам.начальника Лунинецкого РОВД – начальник милиции общественной безопасности Виталий Рылач, незамедлительно в Богдановку выехала спецгруппа быстрого реагирования. Первоначально мужчина отказывался, что звонил в милицию, но, прослушав запись, сознался, что это он сделал заведомо ложный звонок.

Пенсионер привлечён к административной ответственности. За заведомо ложное сообщение (ст.17.6 КоАП РБ) ему грозит штраф в размере от 4-х до 15 базовых величин.

 
 
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  69-летний мужчина пришёл на избирательный участок отдать свой голос за кандидата, но не предоставил в комиссию паспорт. Ему отказали в выдаче бюллетеня. Фото из...
 
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