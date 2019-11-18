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В Беларуси депозитно-залоговая система может заработать в конце 2021 года
19.11.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси депозитно-залоговая система может заработать в конце 2021 года. Об этом сообщил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.
Проект указа "О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки" уже внесен на рассмотрение в
Минжилкомхозу практически удалось учесть интересы всех сторон при разработке указа. "Этот проект - рамочный документ, который определяет основных участников системы, их обязанности и дает поручение правительству организовать эту систему в Беларуси. Общий срок - 24 месяца с момента подписания указа", - рассказал Анатолий Шагун.
"Первые три месяца - подготовительные для принятия необходимых документов по функционированию системы, подготовке конкурса по выбору инвестора для ее создания. Дальше параллельно идет дополнение белорусского законодательства под депозитную систему и работа инвестора по ее созданию", - добавил он.
Проект депозитной системы сам по себе непростой - это сложный механизм, и он должен работать как часы. В то же время система в 2-2,5 раза повышает уровень сбора упаковки по сравнению с нынешним. Среди преимуществ - создание примерно 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест. Оценивая экономический эффект, эксперт отметил, что создание такой системы может дать до 0,1% роста ВВП за счет всех факторов. То есть если учитывать инвестиции, добавленную стоимость сбора вторичных ресурсов и т.д.
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В Беларуси депозитно-залоговая система может заработать в конце 2021 года. Об этом сообщил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со...
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