Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси депозитно-залоговая система может заработать в конце 2021 года. Об этом сообщил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.





Проект указа "О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки" уже внесен на рассмотрение в правительство после согласования со всеми заинтересованными. Вероятнее всего, считает Анатолий Шагун, система заработает в конце 2021-го или в начале 2022 года - если все будет принято так, как предлагает Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Минжилкомхозу практически удалось учесть интересы всех сторон при разработке указа. "Этот проект - рамочный документ, который определяет основных участников системы, их обязанности и дает поручение правительству организовать эту систему в Беларуси. Общий срок - 24 месяца с момента подписания указа", - рассказал Анатолий Шагун.

"Первые три месяца - подготовительные для принятия необходимых документов по функционированию системы, подготовке конкурса по выбору инвестора для ее создания. Дальше параллельно идет дополнение белорусского законодательства под депозитную систему и работа инвестора по ее созданию", - добавил он.

Проект депозитной системы сам по себе непростой - это сложный механизм, и он должен работать как часы. В то же время система в 2-2,5 раза повышает уровень сбора упаковки по сравнению с нынешним. Среди преимуществ - создание примерно 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест. Оценивая экономический эффект, эксперт отметил, что создание такой системы может дать до 0,1% роста ВВП за счет всех факторов. То есть если учитывать инвестиции, добавленную стоимость сбора вторичных ресурсов и т.д.