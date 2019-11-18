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Житель Кобринского района подозревается в хищении наркотических средств
19.11.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Согласно материалам уголовного дела, 15 сентября 36-летний житель Кобрина, ранее совершив преступление, предусмотренное ст.328 Уголовного кодекса, путём повреждения оконной рамы проник в частный дом в одном из сельских населенных пунктов Кобринского района, откуда похитил маковую солому массой более 85 грамм для личного употребления.
В ходе расследования установлено, что маковая солома принадлежала собственнице дома, которая скончалась в 2014 году.
В настоящее время он содержится под стражей.
Расследование продолжается.
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Согласно материалам уголовного дела, 15 сентября 36-летний житель Кобрина, ранее совершив преступление, предусмотренное ст.328 Уголовного кодекса, путём...
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