Житель Кобринского района подозревается в хищении наркотических средств

Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно материалам уголовного дела, 15 сентября 36-летний житель Кобрина, ранее совершив преступление, предусмотренное ст.328 Уголовного кодекса, путём повреждения оконной рамы проник в частный дом в одном из сельских населенных пунктов Кобринского района, откуда похитил маковую солому массой более 85 грамм для личного употребления.





В ходе расследования установлено, что маковая солома принадлежала собственнице дома, которая скончалась в 2014 году.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.327 Уголовного кодекса.

В настоящее время он содержится под стражей.

Расследование продолжается.