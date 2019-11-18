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Президент Беларуси о новом назначении Виктора Лукашенко: Ещё колеблюсь, как здесь быть – совмещать ему должность помощника или нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олимпийское собрание начали с организационных вопросов. Кадровое обновление ждало исполком. Многие функционеры утратили должности в федерациях и спортивных объединениях, которые позволяли входить в НОК. На их места назначили новых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но главное решение – сократить одну из трех должностей вице-президентов. Теперь помощников у главы комитета осталось двое. Это позволит избежать дублирования функций и сделать работу более эффективной.
Собственно, главное кадровое решение дня – первым вице-президентом был избран Виктор Лукашенко. Будет ли он совмещать свой новый пост с обязанностями помощника Президента по национальной безопасности – пока неизвестно. Спорт – сегодня большая политика, и место в руководстве олимпийского комитета – зона повышенной ответственности. Поэтому фигура на этот пост подбиралась столь тщательно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень многое сделали за это время и за счет государства, и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния. Они сегодня реагируют на любые вызовы нашего времени.
Поэтому уход его, если так случится, с должности помощника будет приличной потерей. Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности. Но поскольку спорт стал большой политикой, мне приходится на общественных началах заниматься и этим вопросом. Мне пришлось взять эту нагрузку, чтобы стабилизировать ситуацию.
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Президент Беларуси о новом назначении Виктора Лукашенко: Ещё колеблюсь, как здесь быть – совмещать ему должность помощника или нет
Новости Беларуси. Олимпийское собрание начали с организационных вопросов. Кадровое обновление ждало исполком. Многие функционеры утратили должности в федерациях...
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