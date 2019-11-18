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Президент Беларуси вручил Екатерине Карстен и Александре Герасимене почётные знаки НОК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну. Об этом Президент Беларуси заявил 19 ноября, открывая Олимпийское собрание НОК Беларуси.
Перед тем, как перейти к обсуждению олимпийских перспектив, – награды заслуженным атлетам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Карстен и Александра Герасименя уже завершили спортивную карьеру, но продолжают вносить вклад в будущие успехи белорусского спорта. Награда – почетные знаки НОК «За заслуги в развитии олимпийского движения».
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Новости Беларуси. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну. Об этом Президент Беларуси заявил 19 ноября, открывая Олимпийское...
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