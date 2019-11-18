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Екатерина Карстен: «У нас отобралось только два экипажа. Ещё будут в 2020 году отборы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Екатерина Карстен надеется на продолжение медальных традиций в своем виде спорта. Хотя в последнее время результаты в академической гребле стали хуже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:
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Новости Беларуси. Екатерина Карстен надеется на продолжение медальных традиций в своем виде спорта. Хотя в последнее время результаты в академической гребле...
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