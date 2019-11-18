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Екатерина Карстен: «У нас отобралось только два экипажа. Ещё будут в 2020 году отборы»

19.11.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Екатерина Карстен надеется на продолжение медальных традиций в своем виде спорта. Хотя в последнее время результаты в академической гребле стали хуже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси вручил Екатерине Карстен и Александре Герасимене почётные знаки НОК

Екатерина Карстен: «У нас отобралось только два экипажа. Ещё будут в 2020 году отборы»

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:
У нас отобралось только два экипажа. Еще будут в 2020 году отборы. На медаль планируют девочек-легковесов в этом году. На чемпионате мира немного им не хватило, я думаю, именно психологически. Надеюсь, что они возьмут медаль.

Екатерина Карстен: «У нас отобралось только два экипажа. Ещё будут в 2020 году отборы»

Екатерина Карстен: «У нас отобралось только два экипажа. Ещё будут в 2020 году отборы»

Екатерина Карстен: «У нас отобралось только два экипажа. Ещё будут в 2020 году отборы»

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

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Новости Беларуси. Екатерина Карстен надеется на продолжение медальных традиций в своем виде спорта. Хотя в последнее время результаты в академической гребле...
 
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