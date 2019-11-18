Екатерина Карстен: «У нас отобралось только два экипажа. Ещё будут в 2020 году отборы»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Екатерина Карстен надеется на продолжение медальных традиций в своем виде спорта. Хотя в последнее время результаты в академической гребле стали хуже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси вручил Екатерине Карстен и Александре Герасимене почётные знаки НОК





Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:

У нас отобралось только два экипажа. Еще будут в 2020 году отборы. На медаль планируют девочек-легковесов в этом году. На чемпионате мира немного им не хватило, я думаю, именно психологически. Надеюсь, что они возьмут медаль.











