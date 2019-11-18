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«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ

19.11.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александра Герасименя призналась, что сейчас редко находит время на собственный заплыв, зато активно тренирует подрастающее поколение. И верит в будущие победы сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась

«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ

Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по плаванию:
Всем спортсменам, которые готовятся на Олимпийские игры: первое – это нужно сосредоточиться конкретно на предстоящих соревнованиях, ни на что не отвлекаться, найти какие-то свои слабые стороны и просто над ними работать.

«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ

«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ

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Люди в материале: Александра Герасименя, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Александра Герасименя призналась, что сейчас редко находит время на собственный заплыв, зато активно тренирует подрастающее поколение. И верит в...
 
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