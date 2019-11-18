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«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александра Герасименя призналась, что сейчас редко находит время на собственный заплыв, зато активно тренирует подрастающее поколение. И верит в будущие победы сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по плаванию:
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«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ
Новости Беларуси. Александра Герасименя призналась, что сейчас редко находит время на собственный заплыв, зато активно тренирует подрастающее поколение. И верит в...
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