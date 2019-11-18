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Лебедько: Школьникам надо дать такие же возможности, как у Николая Лукашенко
Источник материала: Партизан
Политик дал несколько рецептов для министра образования, как сделать уроки нескучными, а детей избавить от перегруженности.
В программе
— Несколько рецептов для министра Карпенко, как сделать уроки нескучными и чтобы было хорошо и комфортно ученику. Все очень просто — надо бы постараться перевести наших учеников в режим посещения школы и дать им такие же возможности, как у одного учащегося — Николая Лукашенко. Он каникулы провел на Красном море. Отдохнул, загорел после тасканий арбузов на семейной бахче. А после этого, когда все остальные пошли выгорать в школу вместе с учителями, он поехал в Вену. Конечно, у него много впечатлений, ему хорошо. Поэтому, давайте, министр, стараться создавать такие возможности для всех детей, — предложил политик.
Кроме того, Лебедько предложил сделать каникулы не только для учеников, но и для учителей.
— Были каникулы. Два дня добавьте к летнему отпуску, чтобы учитель эмоционально пришел в нормальное состояние. И тогда количество скучных уроков уменьшится. И последнее. Если вы будете молодых педагогов из детского сада, из школы отправлять со стопкой бюллетеней, чтобы они воровали голоса, он (учитель — прим. «С») всегда будет скучным.
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Политик дал несколько рецептов для министра образования, как сделать уроки нескучными, а детей избавить от перегруженности.
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