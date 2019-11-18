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Михаил Боярский намерен завершить свою карьеру и уйти со сцены
19.11.2019 20:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Народный артист России Михаил Боярский хочет покинуть большую сцену и завершить творческий путь, об этом он рассказал телеканалу
Артист сообщил, что намерен уйти на пенсию и больше времени проводить с внуками. Помимо этого, Боярский добавил, что он достаточно старый и немощный человек, к тому же уже добился больших успехов на своем творческом пути и не намерен изменять фирменному стилю, только чтобы поддерживать популярность.
Завершить творческую карьеру Михаил Боярский намерен в преддверии своего 70-летнего юбилея, который пройдет 26 декабря, однако, по словам артиста, он хочет, чтобы этот день быстрее прошел, так как не любит дни рождения.
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Фото из открытых источников Народный артист России Михаил Боярский хочет покинуть большую сцену и завершить...
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