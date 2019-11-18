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Женщины заняли около половины мест в Нацсобрании Беларуси

19.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти каждый второй депутат в Национальном собрании Беларуси – женщина. Такие итоги выборов в парламент страны озвучили в Центризбиркоме. Решать судьбу страны будут, в частности, экс-министр информации Лилия Ананич и обладательница титула «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич, передает телеканал «МИР 24».

«40% – это, наверное, самый высокий показатель за все время. Я поздравляю. Тем более, женщины достойнейшие. И умные, и красивые, и знаменитые. Я надеюсь, что это улучшит и имидж парламента, и его работу», – сказала председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

Кроме того, в палату представителей впервые вошли два человека младше 30 лет. Из прошлого созыва в рядах депутатов осталось около трети от общего состава. Глава миссии наблюдателей от стран Содружества Сергей Лебедев отметил высокий уровень организации выборов.

«На всех участках были информационные материалы по порядку голосования, биографии кандидатов в депутаты. Это мы тоже относим к плюсу нынешней избирательной кампании. И, конечно, плюс избирательной кампании в том, что были выдвинуты больше кандидатов в депутаты, чем в ходе предыдущих компаний. Тем самым выросла конкурентность и появилась большая альтернатива для выбора избирателей», – отметил Лебедев.


Борьба за места в парламенте была жесткой – на одно место претендовали сразу пять человек. За выборами следило более 30 тысяч иностранных наблюдателей. Они отметили, что нарушения были единичными и не повлияли на итоги голосования. А явка составила более 77%.

Также в ЦИК Беларуси рассказали, что первое заседание нового парламента запланировано на 6 декабря.



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Первое заседание нового парламента республики запланировано на 6 декабря.
 
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