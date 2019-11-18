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Женщины заняли около половины мест в Нацсобрании Беларуси
19.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти каждый второй депутат в Национальном собрании Беларуси – женщина. Такие итоги выборов в парламент страны озвучили в Центризбиркоме. Решать судьбу страны будут, в частности, экс-министр информации Лилия Ананич и обладательница титула «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич, передает телеканал «МИР 24».
Кроме того, в палату представителей впервые вошли два человека младше 30 лет. Из прошлого созыва в рядах депутатов осталось около трети от общего состава. Глава миссии наблюдателей от стран Содружества Сергей Лебедев отметил высокий уровень организации выборов.
Также в ЦИК Беларуси рассказали, что первое заседание нового парламента запланировано на 6 декабря.
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Первое заседание нового парламента республики запланировано на 6 декабря.
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