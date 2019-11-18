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Почему парламентские выборы в Беларуси вызвали настолько широкий резонанс в СМИ? Мнение Григория Азарёнка

19.11.2019 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почему парламентские выборы в Беларуси вызвали настолько широкий резонанс в СМИ? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азарёнок, корреспондент:
Есть такая профессия – народ смешить – намедни продемонстрировал канал Euronews. В Беларуси эта ниша прочно занята так называемой несистемной оппозицией. Очередная клоунада состоялась, как и ожидалось, в это воскресенье, 17 ноября, когда вся страна выбирала парламент.

Давайте посмотрим, что творческий коллектив клоунов предложил народу на выборах. Весь словесный поток можно было свести к нескольким позициям. Отменить службу в армии. Ну, понятно, диванным болтунам непривычно будет взять в руки что-нибудь потяжелее компьютерной мыши, а косить по сумасшествию с каждым годом все сложнее. Еще их волновали права ЛГБТ. Видно, депутатская неприкосновенность помогла бы им раскрепостить свои фрейдистские комплексы. Отмена смертной казни. Откуда у них такой пиетет к насильникам, террористам и маньякам? А еще сносить памятники и переименовывать все подряд.

Григорий Азарёнок:
Но всем этим радужным мечтам не суждено было сбыться. Белорусы не пожелали видеть в своем парламенте ни одного представителя политических и половых меньшинств. Правда, никому не известный Евгений Афнагель из не менее неизвестной «Европейской Беларуси» считает, что их не пустила власть. Поверьте, Евгений, власти вы безразличны, да и народ плевать на вас хотел.

Но вместо того, чтобы наконец признать свою политическую импотенцию, они принялись наперебой кричать о фальсификации. Ну новое бы что-нибудь придумали. Любой адекватный человек понимает, что когда разрыв составляет 40 или 50 %, то чисто технически сфальсифицировать такое невозможно. А все кандидаты от оппозиции были биты на участках в пух и прах.

Но эта компания привнесла новинку. Клоуны вспомнили, что сейчас XXI век и для фокусов вооружились гаджетами. И в день голосования принялись снимать все подряд. Ну пока они просто снимали, никто не обращал на них внимания. И артистам становилось скучно. Душа требовала хайпа. И они принялись кидаться на избирательные комиссии, особенно во время подсчета голосов. И вот тут маски слетели, и они продемонстрировали свое истинное лицо.

Почему парламентские выборы в Беларуси вызвали настолько широкий резонанс в СМИ? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азарёнок:
Цитата из блогера Тихановского: «Однозначно людей, подписавших документ, нужно будет запомнить. Предупреждаю, руки будут гореть, языки, глаза у вас, но не сразу, может быть, раковые опухоли образуются. Вы будете сидеть в тюрьме все, некоторых, особенно председателей, к высшей мере наказания будем просить».

Вот оно – истинное лицо белорусской оппозиции. Но так они относятся не только к членам избирательных комиссий. А вообще ко всем, кто не разделяет их взглядов. Наперебой их СМИ обвиняют народ в пассивности, рабском покорстве и забитости. По их мнению, международные наблюдатели тоже слепцы и глупцы. Представители десятков стран ОБСЕ и ШОС, политики, дипломаты, экономисты – они были в восторге от того, как в Беларуси прошли выборы.

Почему то считается, что граждан на участках напоили дешевой водкой. А вот у кого резкость в глазах действительно подвела, так у миссии ОБСЕ. Они еще не отошли от похмелья политизированной риторики прошлых лет и вывалили кучу абсурдных претензий.

Почему парламентские выборы в Беларуси вызвали настолько широкий резонанс в СМИ? Мнение Григория Азарёнка

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
Ничего удивительного: мы ожидали, что такая оценка прозвучит. К сожалению, на наш взгляд, это не совсем объективная оценка. Недостатки в организации выборов были, мы их тоже видели. Но они, во-первых, малочисленные, во-вторых, незначительные.

К сожалению, заангажированность западных избирателей, настроенность на такую негативную оценку выборов вызывает удивление и непонимание у нас, честно говоря.

Почему парламентские выборы в Беларуси вызвали настолько широкий резонанс в СМИ? Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азаренок:
Все это приводит к одному выводу. На выборы несистемные оппозиционеры шли не для того, чтобы стать политиками и отстаивать свои взгляды в парламенте. Они хотели скандалов и провокаций. Надеялись пошуметь. Не получилось. Комариный писк остался неслышен. И даже крокодиловы слезы наблюдателя-провокатора Анны Толкачевой не расстрогали. Анна, не переживайте – все будет хорошо. Кто нарушил закон, по закону и ответят. А остальных никто трогать не будет. Белорусы просто забудут вас всех через пару дней. Представление ведь не удалось.

Люди в материале: Григорий Азаренок, Сергей Лебедев
 
 
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Григорий Азарёнок, корреспондент:Есть такая профессия – народ смешить – намедни продемонстрировал канал Euronews. В Беларуси эта ниша прочно занята так называемой...
 
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