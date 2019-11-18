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Почему парламентские выборы в Беларуси вызвали настолько широкий резонанс в СМИ? Мнение Григория Азарёнка
Источник материала: СТВ
Григорий Азарёнок, корреспондент:
Давайте посмотрим, что творческий коллектив клоунов предложил народу на выборах. Весь словесный поток можно было свести к нескольким позициям. Отменить службу в армии. Ну, понятно, диванным болтунам непривычно будет взять в руки что-нибудь потяжелее компьютерной мыши, а косить по сумасшествию с каждым годом все сложнее. Еще их волновали права ЛГБТ. Видно, депутатская неприкосновенность помогла бы им раскрепостить свои фрейдистские комплексы. Отмена смертной казни. Откуда у них такой пиетет к насильникам, террористам и маньякам? А еще сносить памятники и переименовывать все подряд.
Григорий Азарёнок:
Но вместо того, чтобы наконец признать свою политическую импотенцию, они принялись наперебой кричать о фальсификации. Ну новое бы что-нибудь придумали. Любой адекватный человек понимает, что когда разрыв составляет 40 или 50 %, то чисто технически сфальсифицировать такое невозможно. А все кандидаты от оппозиции были биты на участках в пух и прах.
Но эта компания привнесла новинку. Клоуны вспомнили, что сейчас XXI век и для фокусов вооружились гаджетами. И в день голосования принялись снимать все подряд. Ну пока они просто снимали, никто не обращал на них внимания. И артистам становилось скучно. Душа требовала хайпа. И они принялись кидаться на избирательные комиссии, особенно во время подсчета голосов. И вот тут маски слетели, и они продемонстрировали свое истинное лицо.
Григорий Азарёнок:
Вот оно – истинное лицо белорусской оппозиции. Но так они относятся не только к членам избирательных комиссий. А вообще ко всем, кто не разделяет их взглядов. Наперебой их СМИ обвиняют народ в пассивности, рабском покорстве и забитости. По их мнению, международные наблюдатели тоже слепцы и глупцы. Представители десятков стран ОБСЕ и ШОС, политики, дипломаты, экономисты – они были в восторге от того, как в Беларуси прошли выборы.
Почему то считается, что граждан на участках напоили дешевой водкой. А вот у кого резкость в глазах действительно подвела, так у миссии ОБСЕ. Они еще не отошли от похмелья политизированной риторики прошлых лет и вывалили кучу абсурдных претензий.
Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
К сожалению, заангажированность западных избирателей, настроенность на такую негативную оценку выборов вызывает удивление и непонимание у нас, честно говоря.
Григорий Азаренок:
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Почему парламентские выборы в Беларуси вызвали настолько широкий резонанс в СМИ? Мнение Григория Азарёнка
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