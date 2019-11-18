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Гродненцев приглашают в Вильнюс на перезахоронение Калиновского и его повстанцев

19.11.2019 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненский общественный комитет кампании #Калиновски2019 приглашает всех желающих в автобусный тур на 22-23 ноября 2019 г. по маршруту Гродно - Вильнюс - Гродно с одной ночевкой.

Останки участников восстания 1863-1864 годов, в том числе и Кастуся Калиновского, торжественно перезахоронят 22 ноября в Вильнюсе. Если вы хотите поехать, но еще не решили - как, то можете присоединиться. 

Телефоны для справки:
+375295082082, +375336564812

Церемония перезахоронения начнется 22 ноября в половине девятого утра в Вильнюсе. До 11.30 состоится прощание в Кафедральном соборе святых Станислава и Владислава. Святая месса, которая начнется в 12 часов, будет вестись в прямом эфире. Также можно будет увидеть трансляцию и захоронения на Кладбище Росы в Вильнюсе.

Останки Калиновского и других повстанцев нашли случайно. После оползня на горе Гедимина были запланированы специальные строительные работы по укреплению почвы, но в связи с исторической значимостью места первыми туда пустили не строителей, а археологов, которые обнаружили захоронения.
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский общественный комитет кампании #Калиновски2019 приглашает всех желающих в автобусный тур на 22-23 ноября 2019 г. по маршруту Гродно - Вильнюс - Гродно с одной...
 
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