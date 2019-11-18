ru.delfi.lt , основными темами обсуждения были Беларусь и Украина. 19 ноября президент Литвы Гитанас Науседа провел неформальную совещание с руководителями ответственных ведомств и лидерами парламентских политических партий по актуальным вопросам внешней политики. Как сообщает, основными темами обсуждения были Беларусь и Украина.





Науседа заявил, что открыт для диалога, но обозначил "красные линии", за которые не может переступить - Островецкая АЭС и права человека.





Советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите сообщила журналистам, что Литва не считает парламентские выборы в Беларуси полностью свободными. "Такая ситуация в Беларуси наблюдается много лет, и эти выборы ее не изменили", - добавила она.





Вместе с тем она отметила, что на этой неделе в Литву приедет вице-премьер Игорь Петришенко. Он возглавит белорусскую делегацию на перезахоронении Кастуся Калиновского и его повстанцев. У Петришенко также намечена встреча с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.









Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подчеркнул, что они по-прежнему отрицательно оценивают Белорусскую АЭС и считают, что ее нужно закрыть. Однако сейчас литовские элиты готовы к диалогу с белорусскими властями. "Мы думаем, что отсутствие диалога не соответствует нашим национальным интересам, нужно говорить. Насколько это повлияет на ситуацию - другой вопрос, однако мы будем разговаривать на разных уровнях, уже упоминали вице-премьера, но, я думаю, что и встречи министров возможны", - заявил он.





Говоря о политике Беларуси, Линкявичус отметил, что в самой стране ничего существенно не изменилось за последние годы, но зато усилилось давление России. "В наших национальных интересах сделать так, чтобы эта страна оставалась как можно более независимой. Изменилась тактика наших стратегических партнеров. Если США применяли тактику изоляции, да сейчас ситуация изменилась. Мы это должны учесть", - добавил он.