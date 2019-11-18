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В среду в Беларуси ожидается до +10
Источник материала: Партизан
Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман.
В среду, 20 ноября, прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщает
Существенных осадков не ожидается, только ночью и утром местами по востоку страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха в течение суток будет +1... +7. Ночью при прояснениях прогнозируется от нуля до 2 градусов мороза. Днем по Брестской области воздух прогреется до 8-10 выше нуля.
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Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман.
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