Россию могут отстранить от Евро-2020

Россия рискует столкнуться с очередными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).





«Эхо Москвы» . Как утверждает Daily Mail, Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях и лишат права проводить турниры в том случае, если будет доказан факт подделки информации московской лаборатории РУСАДА, передает









Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря, чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета, который, как ожидается, призовет отозвать лицензию у РУСАДА.





Россия в случае лишения лицензии РУСАДА может быть отстранена от Олимпиады, а также чемпионата Европы-2020 и потерять право проведения матчей турнира в Санкт-Петербурге.



