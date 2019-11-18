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Александр Лукашенко: «Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом»

19.11.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В погоне за результатами главное не попасть в допинговую ловушку. Беларусь выступает за чистый спорт. Насторожили последние случаи – в употреблении запрещенных препаратов уличили наших легкоатлетов Марину Арзамасову, Дмитрия Набокова и борца Кирилла Грищенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом, вплоть до уголовной ответственности за склонение спортсмена к использованию запрещенных средств. Имейте в виду. Девятовский это знает: связано с Себастьяном Коу. У меня с ним очень добрые, дружеские отношения, как и со многими функционерами мирового уровня. И благодаря этим отношениям нам удалось привлечь сюда значительное мероприятие, да и к нам поедут. Но ему что понравилось в Беларуси? Моя позиция по допингу. Этот человек вообще заточен под допинг, как и многие способные, талантливые функционеры в мире. И что мы потом будем таким людям говорить?

Александр Лукашенко: «Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом»

А что бывает с теми, кто пускает эти процессы на самотек, вы хорошо знаете. В том числе и на примере наших тяжелоатлетов, которым в итоге после всех разборок оставили всего лишь две олимпийские лицензии. Очень жаль, когда наши действительно тяжелоатлеты – надо отдать им должное – в последние пару лет вышли на приличный уровень, настоящие показали борьбу и характер. И только две лицензии.

Александр Лукашенко: «Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом»

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. В погоне за результатами главное не попасть в допинговую ловушку. Беларусь выступает за чистый спорт. Насторожили последние случаи – в...
 
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