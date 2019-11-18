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Александр Лукашенко: «Беларусь приняла комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В погоне за результатами главное не попасть в допинговую ловушку. Беларусь выступает за чистый спорт. Насторожили последние случаи – в употреблении запрещенных препаратов уличили наших легкоатлетов Марину Арзамасову, Дмитрия Набокова и борца Кирилла Грищенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А что бывает с теми, кто пускает эти процессы на самотек, вы хорошо знаете. В том числе и на примере наших тяжелоатлетов, которым в итоге после всех разборок оставили всего лишь две олимпийские лицензии. Очень жаль, когда наши действительно тяжелоатлеты – надо отдать им должное – в последние пару лет вышли на приличный уровень, настоящие показали борьбу и характер. И только две лицензии.
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Новости Беларуси. В погоне за результатами главное не попасть в допинговую ловушку. Беларусь выступает за чистый спорт. Насторожили последние случаи – в...
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