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Александр Лукашенко: Если Черкашина видит, что при Лепарской чего-то не дотягиваем, она должна это сказать честно и откровенно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ответственность за результат на руководителях: от тренера до председателя федерации. Всесторонняя поддержка при этом в решении сложностей обещана на всех уровнях – от регионального до правительственного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому если Люба Черкашина, безусловно, талантливая спортсменка и хороший тренер, как меня информируют, видит, что при Лепарской чего-то не дотягиваем, она сейчас должна это сказать. Сказать чего не хватает, честно и откровенно. Это не значит шестерить, ходить и на ухо шептать. Терпеть этого не могу. А сказать откровенно и честно, чего не хватает.
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Александр Лукашенко: Если Черкашина видит, что при Лепарской чего-то не дотягиваем, она должна это сказать честно и откровенно
Новости Беларуси. Ответственность за результат на руководителях: от тренера до председателя федерации. Всесторонняя поддержка при этом в решении сложностей...
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