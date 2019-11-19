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Вудкрофт прокомментировал поражение «Динамо» от «Торпедо»

19.11.2019 22:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Торпедо» (2:3).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В первую очередь хочу поздравить Дэвида с победой. Мы хорошо знали, что за команда «Торпедо». Понимали, что соперник выйдет заряженным с первых минут. Так и получилось. Это мы ожидали, но, к сожалению, не смогли совладать с таким атакующим настроем. «Торпедо» доминировало первые четыре минуты игры и было за это вознаграждено. Дальше мы смогли успокоить игру, стали оказывать сопротивление, выровняли игру во втором периоде, в котором смогли максимально приблизиться к сопернику. В третьем периоде мы, к сожалению, получили ненужное удаление. Соперник хорошо играет в большинстве, что мы, собственно, и увидели. Такое с нами бывает, к сожалению: получаем недисциплинированные удаления. Дальше вы все видели, мы сняли вратаря, нам забросили в пустые. Мы все равно смогли сократить разрыв в счете, но это было слишком поздно для нас.

— До перерыва вы проиграли 11 матчей подряд, после — это первая игра, в которой вы не взяли очки. В чем разница между игрой «Динамо» до перерыва и после? Что вы для этого сделали?

— Во время международной паузы занимались анализом ошибок, разбирали нашу игру и то, как мы привыкли играть. В перерыве сделали несколько замен в ростере команды, благодаря этому смогли немного выдохнуть, а хоккеисты — остановиться, посмотреть, где мы и как нам надо играть. Мы нашли места, где можем улучшить игру, и это пошло на пользу. Да, мы действительно неплохо сыграли два первых матча после перерыва. Сегодня у нас тоже был шанс победить, но, к сожалению, мы очень плохо начали третий период, так же как и первый. В этой лиге все команды заставляют тебя платить за подобное начало игры и периода. Вы видели, так «Торпедо» и победило. У нас есть время, завтра мы разберем, что было хорошо, а что плохо, и, надеюсь, сможем на позитиве закончить выездную серию.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Торпедо» (2:3).
 
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