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Минское «Динамо» проиграло в гостях нижегородскому «Торпедо»

19.11.2019 19:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проиграло в Нижнем Новгороде местному «Торпедо» со счетом 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).

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Минское «Динамо» проиграло в Нижнем Новгороде местному «Торпедо» со счетом 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).

Первый период прошел с небольшим преимуществом торпедовцев, что отобразилось и на табло. Единственную шайбу в двадцатиминутке забросил на третьей минуте Михаил Варнаков.

Во втором периоде хозяева продолжали давить, но минчане смогли подловить соперника на контратаке: Евенко прошел по флангу, сместился в центр и затолкал шайбу с пятака — 1:1.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Увы, но завершающая треть матча минчанам совсем не удалась. Торпедовцы быстро реализовали большинство за удаление Пулккинена, а затем забросили и в пустые ворота. Примечательно, что третий гол забросил бывший динамовец Куинтон Хауден.

Впрочем, этим матч не закончился. За 4 секунды до сирены отличился Тему Пулккинен — 3:2.

«Торпедо»: Линдбек (Мольков); Орлов (А) — Аляев, Рэтти — Шрёдер — Жафяров; Геноуэй — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков (К); Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин (А) — Веряев; Меляков, Ураков — Белевич — Гончарук.

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Денисов — Евенко, Павлович (А) — Демков — Когалев; Ерёменко — Крыскин, Стефанович — Ковыршин — А. Костицын (К); Готовец (А) — Достанко, Дроздов — Паре — Принс; Знахаренко, Китаров — Пулккинен — Спунер — Дадонов.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» проиграло в Нижнем Новгороде местному «Торпедо» со счетом 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).
 
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