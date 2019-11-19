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На контроле учреждения образования

19.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На контроле учреждения образования

С целью предотвращения и выявления нарушений в учреждениях образования в Комитете государственного контроля Гродненской области с 18 ноября по 16 декабря будут работать телефоны «горячей линии»:

в г. Гродно 8 (0152) 79-88-40, 79-88-18 и 79-88-19,

по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства по вышеперечисленным проблемным вопросам.

 
Теги: Гродно
 
 
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С целью предотвращения и выявления нарушений в учреждениях образования в Комитете государственного контроля Гродненской области с 18 ноября по 16 декабря будут...
 
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