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На контроле учреждения образования
19.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С целью предотвращения и выявления нарушений в учреждениях образования в Комитете государственного контроля Гродненской области с 18 ноября по 16 декабря будут работать телефоны «горячей линии»:
в г. Гродно 8 (0152) 79-88-40, 79-88-18 и 79-88-19,
по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства по вышеперечисленным проблемным вопросам.
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С целью предотвращения и выявления нарушений в учреждениях образования в Комитете государственного контроля Гродненской области с 18 ноября по 16 декабря будут...
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