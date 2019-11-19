Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





21 ноября с 14.00 до 15.00 в Радунском сельском Совете депутатов (кабинет председателя) прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна ГАНЕВИЧ.

22 ноября с 11.00 до 13.00 в здании Вороновского районного отдела Следственного комитета по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 44, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области полковник юстиции Евгений Анатольевич ПАШКОВСКИЙ проведет выездной прием граждан и прямую линию. Граждане могут задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета, в том числе связанные с совершением преступлений и расследованием уголовных дел, профессиональной деятельностью органов предварительного расследования.

Номер телефона прямой линии и предварительной записи на прием 2-02-41.

23 ноября с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы экономического развития, торговли, промышленности, Галина Юзефовна ШАРКО по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.