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ТОП-7 интересных фактов об интернете

19.11.2019 22:24 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первый роман-утопия, который предсказывал создание Всемирной сети, был написан в 1935 году Владимиром Одоевским. Книга называлась «4338-й год. Петербургские письма» и рассказывала о магнетических телеграфах для общения людей на больших расстояниях друг от друга.

Концепция, вошедшая в основу интернета, была разработана Джозефом Ликлайдером в 60-х годах 19 века. Первый сайт придумал Тим Бернерс Ли, который придумал единый способ записи адреса сайта в сети.

Первый бесплатный хостинг назывался GeoCities и был запущен в 1994 году. Любой человек мог разместить на нем свой сайт и пользоваться им. Но в 2009 году американская компания Yahoo! выкупила платформу и закрыла ее, тем самым стерев из интернета 7 миллионов сайтов одним махом.  

Сайт, размещенный на бесплатном или дешевом хостинге, может в один прекрасный момент исчезнуть или «сломаться», потому что доменное имя не принадлежит пользователю. Специалисты советуют быть осторожными. Хорошую репутацию заработал у клиентов белорусский хостинг от cloudvps.by, предлагая высококачественные услуги и аренду VPS серверов.

А теперь еще интересные факты

  1. Поисковую систему Google начале хотели назвать «googol» (гугол) – это понятие в математике, которое обозначает единицу и сто нолей. Но когда регистрировали название, допустили в нем ошибку, а потом решили не исправлять ее.
  2. Название Яndex придумывали, основываясь на производные от слов, которые обозначают индексацию. Так возникло слово Yet ANother inDEXer, что обозначает «еще один индексатор».
  3. Слово «спам» возникло от названия острой американской ветчины (SPiced hAM), которую долго не могли продать в 1936 году и постоянно рекламировали. После войны нужно было куда-то девать огромные запасы мяса.
  4. Первый сайт в мире был разработан в 1989 году, он существует и сейчас. В нем есть только текстовая информация и гиперссылки, и нет никаких изображений и видео.
  5. В Китае есть специальные заведения для граждан, страдающих интернет-зависимостью. При этом «больными» считаются те, кто проводит в интернете более 6 часов. В этих лагерях находится примерно 23 миллиона китайцев.
  6. В хранилище YouTube каждую минуту появляется видеороликов на 300 часов. Система автоматически проверяет около 100 лет видео и блокирует, если находит нарушения.
 
 
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Первый роман-утопия, который предсказывал создание Всемирной сети, был написан в 1935 году Владимиром Одоевским. Книга называлась «4338-й год. Петербургские письма» и...
 
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