ТОП-7 интересных фактов об интернете

Первый роман-утопия, который предсказывал создание Всемирной сети, был написан в 1935 году Владимиром Одоевским. Книга называлась «4338-й год. Петербургские письма» и рассказывала о магнетических телеграфах для общения людей на больших расстояниях друг от друга.

Концепция, вошедшая в основу интернета, была разработана Джозефом Ликлайдером в 60-х годах 19 века. Первый сайт придумал Тим Бернерс Ли, который придумал единый способ записи адреса сайта в сети.

Первый бесплатный хостинг назывался GeoCities и был запущен в 1994 году. Любой человек мог разместить на нем свой сайт и пользоваться им. Но в 2009 году американская компания Yahoo! выкупила платформу и закрыла ее, тем самым стерев из интернета 7 миллионов сайтов одним махом.

Сайт, размещенный на бесплатном или дешевом хостинге, может в один прекрасный момент исчезнуть или «сломаться», потому что доменное имя не принадлежит пользователю. Специалисты советуют быть осторожными. Хорошую репутацию заработал у клиентов белорусский хостинг от cloudvps.by , предлагая высококачественные услуги и аренду VPS серверов.

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