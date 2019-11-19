"Минсктранс" хочет убрать с остановок свои киоски

"Минск-Новости" рассказала начальник финансово-экономического-управления "Минсктранса" Елена Романова. Об этом агентствурассказала начальник финансово-экономического-управления "Минсктранса" Елена Романова.





По её словам, через терминалы пассажиры смогут как пополнять электронные проездные, так и приобретать одноразовые билеты. В начале предполагается поставить небольшое количество таких устройств и провести их опытную эксплуатацию. Также рассматривается возможность пополнять проездные через систему ЕРИП.









Если эксперимент себя оправдает, "Минсктранс" планирует прекратить работу 164 киосков. Впрочем, уже сейчас на предприятии считают, что содержать терминалы (даже с затратами на обслуживание) выгоднее, чем киоски.





На остановках останутся только киоски "Белсоюздрука". Они продают одноразовые билеты. Однако в "Минсктрансе" надеются договориться и на продажу проездных.