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Сборная Беларуси по футболу проиграла черногорцам в товарищеском матче

19.11.2019 23:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Футболисты сборной Беларуси провели последний матч сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Подгорице парни Михаила Мархеля встречались с черногорцами в товарищеской игре и потерпели поражение со счетом 0:2. В начале поединка забитые мячи на свой счет записали Мугоша и Хакшабанович.

Напомним, наша сборная ранее завершила выступление в отборе на евро, заняв четвертое место в своей группе. Правда, белорусы еще имеют шансы пробиться туда через матчи плей-офф Лиги наций, которые состоятся весной 2020 года.

Сборная Беларуси по футболу проиграла черногорцам в товарищеском матче

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Новости Беларуси. Футболисты сборной Беларуси провели последний матч сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Подгорице парни Михаила Мархеля встречались с...
 
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